Her er tre investorers favoritaktier med afkastpotentiale: En af aktierne er på kort tid steget 300 pct.

Tre aktieinvestorer, der præsenterer hver deres vidt forskellige favoritaktie. Det er, hvad du får i denne artikel. Investorerne er Nina Movin, der er adm. direktør i Otto Mønsteds Fond, porteføljeforvalter i Advice Capital Ole Søeberg og Johnny Madsen, der er investeringschef i Formue- & Investeringspleje.

Aktierne har dog én ting til fælles: De starter alle med N. Men derfra holder lighederne også op. Den ene befinder sig midt i en årtier lang identitetskrise, den anden er midt i en kæmpe turnaround, og den tredje er den slags aktie, hvor man kigger på tallene og tænker: Den ligner da et sikkert kort til porteføljen.

De tre investorer var sat stævne ved det digitale aktieevent Børsen Investor Meetup, hvor de var i studiet for blandt andet at fremlægge investeringscasen på netop deres favoritaktie.

SE DET HELE: DER ER ADGANG TIL BØRSEN INVESTOR MEETUP HER

Favoritaktie nr. 1:

Tidligere verdensførende selskab i identitetskrise er på vej til at rejse sig

Ole Søeberg har været en tur i Finland for at finde sin favoritaktie: Nokia. Selskabet var engang verdensførende producent af mobiltelefoner, men er i dag kun en skygge af sig selv, og aktien er efter gevaldige udsving undervejs endt med stort set at have bevæget sig sidelæns på fem år. Selskabet ser dog nu ud til at vokse sig stort inden for mobilnetværk.

“ Det startede som en gummistøvlefabrik, der så laver en mobiltelefon Ole Søeberg

Jeg tænker, det er da en aktie, der er svær at elske?

“Hvis vi tager historien først, så er aktien jo et finsk nationalklenodie. Det startede som en gummistøvlefabrik, der så laver en mobiltelefon. Og det var de verdensførende på frem til 2007. Så kom iphonen, og så mistede de det hele. I 2013 solgte de hele mobiltelefondivisionen til Microsoft. Men så for at lappe på det, så købte de i 2016 Alcatel Lucent. Så nu har man en finsk virksomhed med en fransk-amerikansk kultur. Ceo er fra Indien. Jeg tænkte faktisk, det der, det går helt galt. Og så fulgte jeg ikke så meget med i den.”

“Men så tog den et ordentligt dyk i slutningen af 2019, og så begyndte jeg at undersøge den. For nu så det ud til, at der begyndte at ske noget. Den rejse de er på nu, hvor der er kommet ny direktør ind, Pekka Lundmark, der tidligere har været direktør i Konecranes og Fortum, og det har han gjort supergodt. Han er finne og har også været i Nokia fra 1990 til 2000. Så han kender egentlig kulturen, og jeg tror, han og det nye team er ved at vende butikken om, så det fremadrettet bliver noget helt andet.”

Den finansielle udvikling i Nokia viser tilbagegang i omsætning over de seneste år, men i forhold til de estimater aktieanalytikerne sætter op, er der måske snart bedring at spore både i forhold til omsætning og indtjening målt pr. aktie. Selskabet tjente i 2020 0,26 euro pr. aktie, men i 2022 estimerer aktieanalytikerne, at indtjeningen pr. aktie når 0,283 euro pr. aktie. Det skal ses i forhold til en aktiekurs på 4,39.

“Jeg kigger altid lidt længere hen, og så tager jeg nutidsværdien af det. Omsætningen i år er ca. 21-22 mia. euro, og så tjener de 1,4 mia. euro netto. I 2025 er det ikke, fordi de kommer til at omsætte for så meget mere. Det bliver måske 25 mia. euro. Men der bliver indtjeningen så omkring 3 mia. kr. Så du har altså udsigt til en tredobling af indtjeningen. Det er et ekstremt cashflow, der kommer ud af det. I dag har de netto cash for 3 mia. I 2025 har de 10 mia. i netcash. Og hele butikken koster i dag ca. 26 mia. euro. Så det er en valuecase og turnaround.”

“Nokia siger selv, at de har verdens bedste patentportefølje inden for 6G-telefoni. De er nr. tre inden for 5G, hvor Ericsson er nr. 1, og Huawei er nr. 2.”

Den seneste artikel i Børsen om Nokia er fra marts og handler om, at de er i krise og skal skære 10.000 job. Er det et selskab i knæ, der bare samtidig rummer en masse muligheder?

“De har nogle teknologier og nogle platforme specielt på software og det, der hedder entreprise solutions, som Ericsson ikke har valgt. Ericsson sælger til teleselskaberne og har sagt til dem: Vi går ikke ind i entreprise solutions. Den slags kan eksempelvis være, at Lufthansa Cargo har sit eget net, som Nokia har lavet. Sådan noget vil Ericsson ikke lave, fordi de synes, det går i konkurrence med de store teleselskaber, som er deres hovedkunder.”

“Men der er Nokia mere pragmatiske og siger: Vi laver softwareløsninger på private 5G-net. Den del af selskabet vokser forholdsvist hurtigt, og der er ikke ret mange andre om buddet. Det er egentlig det, som jeg synes er mest spændende ved hele Nokia-aktien.”

SE DET HELE: DER ER ADGANG TIL BØRSEN INVESTOR MEETUP LIGE HER

...

Favoritaktie nr. 2:

Turnaround har sendt aktie op med 300 pct. på halvandet år

Nina Movin forvalter som direktør i Otto Mønsted A/S og Otto Mønsteds Fond formuen efter Danmarks engang rigeste mand, margarinemogulen Otto Mønsted. Og her er nogle af millionerne placeret i kabelproducenten NKT’s aktie. Her er en voldsom nedtur blevet afløst af en tilsvarende vild optur. 300 pct. er aktien steget på bare halvandet år.

“De er på vej igennem en turnaround,” konstaterer Nina Movin.

Da jeg hørte, det var din favoritaktie, så tænkte jeg, det er da én af de slemme. Det var ting som direktørfyring og manglende ordreindgang, der dukkede op på min lystavle. Så tjekkede jeg aktiekursen og kunne se: Okay, jeg har nok ikke fulgt godt nok med her, for aktien er jo steget meget kraftigt på kort tid. Hvor længe har du kendt den her aktie, og har du lige præcis ramt den helt fantastiske optur?

“ Så tænkte vi: “If in trouble, double!” Vi købte op i aktien, og efter det har vi virkelig fulgt den og holdt fast Nina Movin



“Overhovedet ikke. Vi havde selskabets obligation, og så kunne vi pludselig tilbage i 2018-19-stykker se, at der var da vist et eller andet form for problem (for den faldt kraftigt i kurs, red.). Så begyndte vi at interessere os ret meget for aktien og lyttede meget intenst på selskabets conference calls. Og der kunne vi høre, at der var et stort hul i ordrebogen. Og det er et kæmpeproblem, når det er så store ordrer, for de kører jo langt ud. Sådan et hul det kræver kapital. Så man kunne godt regne ud, at der ville komme en eller anden form for kapitaludvidelse.”

“Når vi dykkede lidt ned i det, så var det, fordi de havde købt en fabrik fra ABB i Sverige, og den havde de købt, ligesom der kom det her hul i ordrebogen. Så man havde meget kapacitet, få ordrer og derfor et stort behov for kapital.”

“Vi kiggede intenst på aktien og kunne bare se, at den kørte nedad. Så tænkte vi: “If in trouble, double!” Vi købte op i aktien og efter det har vi virkelig fulgt den og holdt fast. Det, der er investment-casen nu, er den grønne omstilling. Det er kabeldivisionen, vi sidder og kigger på, selvom der er mange andre ting. Vi ved, de har leveret nogle superkabler til Dogger Bank A/B, og vi ved, at de får nye ordrer ind. Senest tror jeg, det var Suedlink. Og de skal jo have strømmen ind fra havvindmøllerne for at køre det ned til Sydtyskland til forbrugerne. Så en dejlig historie.”

Efter et massivt dyk i omsætningen og tab i regnskaberne er der nu så meget fremgang i selskabet, at indtjeningen målt pr. aktie i år og næste år af aktieanalytikere ventes at komme tilbage i plus.

Nu er aktien jo steget meget. Er den kørt eller hvad?

“Ja, den er nok delvist kørt. Jeg ved ikke, hvad fair value er på den. Måske er det kurs 300. Den kan også køre lidt længere, men man køber ind i det her for den langsigtede historie.”

Det skal ses, i forhold til at aktien nu handles omkring kurs 262.

“Jeg synes, man skal gøre sig selv den tjeneste at gå ind at lytte til det conference call, der var i maj i forbindelse med kvartalsregnskabet. Der kan man høre, at det kører i stort set alle divisioner, og de er meget confident, og der er 21 pct. omsætningsforbedring, og de står til at tjene 80 til 100 mio. euro på bundlinjen. Så det er en helt anden historie nu, og vi er igennem det ordrehul. Men man skal huske på, at det er nogle meget store ordrer, og de skal pitche på dem længe, så der kan sagtens komme udsving. Det er vel i virkeligheden det, man kan kalde en form for projektvirksomhed. Og der kan alt ske.”

SE DET HELE: DER ER ADGANG TIL BØRSEN INVESTOR MEETUP LIGE HER

...

Favoritaktie 3:

Dansk børskæmpe med udsigt til fremgang i omsætning og indtjening, så langt øjet rækker

Johnny Madsen har som investeringschef for mange år siden købt Novo Nordisk-aktien ind til sine kunder i Formue- & Investeringspleje, ligesom han er investeret i aktien privat.

“Novo Nordisk er verdensførende inden for diabetesbehandling, og jeg tror faktisk, at selskabet bliver en pæn væksthistorie de kommende år. Dels ved vi, at de inden for diabetes er helt fremme i skoene og er flere år foran deres konkurrenter. Diabetesmarkedet forventes måske at vokse med 4 pct., og dertil kan du hos Novo Nordisk lægge nogle procenter ekstra til, fordi de vinder markedsandele.”

“ Det er en dark horse, om de kan blive ved med at opretholde priserne på deres produkter Johnny Madsen

“Det, der gør den rigtig spændende lige nu, det er, at de er inden for fedmebehandling. Deres seneste godkendelse med semaglutid i USA gør, at de formentligt kan åbne det marked, så de er markedsleder der med medicinsk behandling.”

“Vægttabene har indtil nu været relativt beskedne. Man kan dokumentere en 7-8-9 pct., men nu med semaglutid er du oppe på 17-18 pct. Det er meget outstanding, og i pipeline ligger der nogle produkter, hvor de kommer op omkring 25 pct. Så nærmer vi os den kirurgiske behandling, hvor vægttab er 25-30 pct.

“Den rejse synes jeg gør Novo meget, meget interessant. Det gode ved historien er, at det endda er deres produkt inden for diabetes, som viser sig at have de her bivirkninger, at man taber sig.”

“Jeg tror, at Novo vil kunne realisere en omsætningsvækst på 10 pct. pro anno frem mod 2025. Og da det er højmarginalprodukter, vil de samtidig opnå en eps-vækst på +10 pct. de kommende år.”

Eps står for indtjening pr. aktie, og her har der de seneste år været konstant fremgang, og aktieanalytikerne regner med, at det fortsætter.

Når man ser tallene for omsætning og eps, så virker det jo lidt som en aktie, hvor man bare kan købe den og så læne sig tilbage i ti år, og så går det hele nok. For der er jo konstant fremgang. Det ligner, man nærmest kan lægge en lineal ned over tallene.

“Ja, og så tror jeg faktisk, at kurven kommer til at gå lidt mere op her de kommende år, fordi de begynder at udvikle hele fedmemarkedet. Og så ligger der også nogle muligheder inden for fedtlever, hvor de også er ved at se, om semaglutid virker, og de arbejder også med alzheimers. Det er ikke noget, der er priset ind i aktiekursen, men der ligger nogle ting, der er rigtig spændende der.”

“Det er en dark horse, om de kan blive ved med at opretholde priserne på deres produkter, og der er også en valutakursrisiko (over for dollar, red.). Men heldigvis i forhold til priserne på det amerikanske marked, der er det sådan, at hvis du laver innovation, så har man fra amerikansk side sagt: Vi vil godt betale for innovative produkter.”

SE DET HELE: DER ER ADGANG TIL BØRSEN INVESTOR MEETUP LIGE HER