Topspillere i årets aktiespil følger simpel strategi: Køb og hold fast

Godt en sjettedel af alle porteføljer i årets aktiespil har præsteret at give afkast og dermed holdt sig på den positive side af de 500.000 fiktive spilkroner, der indledningsvist blev givet til spillerne.

“ Vi er begyndt at diskutere nedlukninger igen, og det har virkelig kostet på humøret Michael Friis Jørgensen, chefaktieanalytiker, Alm. Brand

Det overrasker ikke chefaktieanalytiker i Alm. Brand, Michael Friis Jørgensen, der kalder aktiemarkedet for “ultrasvært at navigere i lige nu”.

“Det har været nogle sure markeder i den periode, vi har spillet. Inden spillet gik i gang, sagde jeg, at vi er i en valgmåned, og der er desværre en tendens til, at aktiemarkedet er surt op til det amerikanske præsidentvalg. Så har vi fået coronasmitten og frygten for nedlukning tilbage. Vi er begyndt at diskutere nedlukninger igen, og det har virkelig kostet på humøret,” siger Michael Friis Jørgensen. Han mener, at investorernes appetit på at gå ind i aktiemarkedet er forsvundet, og vil være det frem til det amerikanske præsidentvalg er overstået, og der igen kan komme ro på fra den politiske front.

Aktiespillet blev skudt i gang 2. oktober, og de første 14 dage af spillet bød på intet mindre end en kursfest med stigninger til de danske aktier på 6 pct. på bare to uger.

Den stemning er vendt. Siden 14. oktober er det danske C25-indeks nede med over 6 pct., og trækker man kursgrafen siden spilstart, er der også et negativt afkast på 1,1 pct. at spore.

Michael Friis Jørgensen fortæller, at investorerne skal være yderst omhyggelige i deres aktievalg – der er nemlig ikke nogle steder, man kan gardere sig mod fald i aktiespillet.

“Der er ikke noget sted at skjule sig. Investorerne har ikke set på, om selskaberne er defensive, farma eller grøn energi – de bliver bare solgt,” siger han.

Særligt ét tidspunkter skal investorerne være ekstra opmærksomme, forklarer Michael Friis Jørgensen. Torsdag i denne uge kommer en række af de amerikanske tech-selskaber med regnskabstal for årets tredje kvartal. Det bliver en lakmustest på aktiemarkedernes tilstand, og der vil være afkast at hente, fortæller Michael Friis Jørgensen.

“De amerikanske aktier har det med at vise store stigninger eller fald på deres regnskaber, og det er jo det, du ønsker som aktiespiller. Der bliver noget at hente,” siger han, men han fortæller dog samtidig, at man skal være yderst påpasselig.

“Vi har set mange tech-regnskaber med fine tal, som har slået analytikernes forventninger, men det har ikke været nok, fordi folk simpelthen har købt sig ind i en endnu mere gylden fremtid. Hvis jeg skulle vælge ét selskab, så var det nok Apple, som jeg ville være i. Der er lidt mindre forventninger til dem,” siger han.