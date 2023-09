Her er handelschefens strategi i Børsens aktiespil

Tre svenskere, Apple, Novo Nordisk og et fokus på de helt hurtige gevinster. Det er partner og handelschef i Sorgenfri Kapital, Stefan Ramussens opskrift på sejren i Børsens aktiespil, men det kan ændre sig hurtigt, for Stefan Rasmussen er ikke bleg for at skifte hyppigt ud i porteføljen. Hans strategi er kortsigtet, og der skal jagtes et hurtigt afkast.

Den kortsigtede strategi gør han brug af både i Børsens aktiespil, hvor han er en del af Børsens ekspertpanel, men også når han forvalter penge for kunderne i Sorgenfri Kapital. Han betegner selv strategien således:

“Jeg tænker, at der hele tiden er nogle muligheder i markedet. Og det er også en af de strategier, vi efterlever i vores egne fonde. I modsætning til alle andre vil vi gerne forsøge at bevise, at det godt kan lade sig gøre at tænke lidt mere kortsigtet på aktiemarkedet,” siger han og fortsætter:

“Min tilgang bliver at operere med en smal portefølje bestående af fem, og formentlig op til maksimalt syv positioner. Jeg vil prøve at finde nogle aktier, der ligger fornuftigt baseret på teknisk analyse. Og så vil jeg kigge en del på, hvilke aktier der har momentum, ligesom vi gør i vores almindelige porteføljer,” siger han og tilføjer, at selvom han også kører med en smal portefølje i Sorgenfri Kapital, så består den trods alt af mere end 7 positioner. Han tilføjer:

“Vi har en aktiv tilgang til porteføljesammensætning, og har egentlig også en smal portefølje på typisk 10-20 positioner løbende i vores fonde. Så der er trods alt lidt mere risikospredning end i aktiespillet – det er jo noget andet end det rigtige aktiemarked.”

Tilmeld dig Børsens aktiespil her

I spillet deltager han sammen med en række eksperter, der dyster internt mod hinanden. Her deltager blandt andre Dansk Erhvervs direktør Brian Mikkelsen, fremtidsanalytikeren Christiane Vejlø, finansrådgiveren Zusanna Grethe Norrild og Maja Vonsild Jørgensen, der førte aktieselskabet Hove på Børsen.

“ Vi vil gerne forsøge, i modsætning til alle andre, at bevise, at det godt kan lade sig gøre at tænke lidt mere kortsigtet på markedet Stefan Rasmussen, Handelschef Sorgenfri Invest

Indtil videre er det dog ikke gået så godt i aktiespillet, og i skrivende stund ligger Stefan Rasmussen nummer 8 ud af 11 i Børsens aktiepanel med et tab på 19.000 kr. Det tager han dog meget roligt. Den slags kan vende hurtigt, mener han. Stefan Rasmussen vil løbende udvælge de fem til syv aktier, han mener vil klare sig bedst i aktiespillet. Foto: Thomas Nielsen Foto: © Thomas Nielsen

Her er Stefan Rasmussens fem udvalgte aktier til aktiespillet:





Viaplay

“Viaplay er lidt et wildcard. Forhåbentlig bliver den et godt eksempel på, at ting kan vende sig hurtigt. Den kan både falde yderligere, hvis de kommer ud og meddeler markedet, at de har brug for kapitaludvidelse. Omvendt har der på det seneste været tre lidt beslægtede virksomheder, som har købt store portioner i aktien. Købene har dog ikke haft den positive kurseffekt, som jeg havde regnet med. Så den er kommet med i porteføljen, selvom den måske ikke passer supergodt ind i vores tekniske analyse. På et eller andet tidspunkt må der komme en modreaktion (Aktien er faldet 82,5 pct. i år red.). Og når aktien er faldet så meget, så kan det godt gå stærkt, når den vender.”

Novo Nordisk

“Jeg købte først Novo Nordisk lidt inde i spillet. Den var ikke i min portefølje fra starten af, fordi jeg tænkte, at den var lidt overkøbt efter en god periode lige op til aktiespillet. Og så tænkte jeg, at det kan være, der kommer en lille negativ modreaktion. Da modreaktionen kom, begyndte jeg så at købe den ind. Jeg tror, den faldt 5 pct. på to dage, relativt kort tid efter spillet var startet, og så slog jeg til. Det er et godt teknisk tidspunkt at have Novo Nordisk med i porteføljen. Jeg tror også, at Novo Nordisk på den lange bane kan ligge meget højere, end den gør i dag. Vi har også aktien i vores fonde, og er super positive omkring den.”

Camurus

“Det er et svensk biotekfirma, som jeg tror kan nå ret langt (Camurus er specialiserede i at masseproducere behandlinger af kroniske og alvorlige sygdomme såsom opioid-afhængighed, prostatakræft og parodontitis, red.). Den ligger supergodt ud fra vores tekniske analyse, og det tror jeg godt kan fortsætte. Den klarer sig rimeligt godt i aktiespillet, hvor den ikke er steget super meget, men ligger ret solidt. Vi har den også i Sorgenfri Kapitals biotekfond.”

Hennes & Mauritz

“Jeg har valgt Hennes & Mauritz, fordi de kom med regnskab om fredagen, efter spillet var startet. Noget af det, vi også kigger på, er, hvordan de enkelte positioner og aktieindekser har klaret sig i de respektive måneder. Over de sidste 10 år har Hennes & Mauritz givet 5 pct. i gennemsnit i september. De kom dog med nogle knapt så gode salgstal på regnskabet.”

Apple

“Det er lidt det sikre sats. Vi havde Apple i vores fonde og solgte den, da den lå omkring 190. Nu er den kommet ned til et stærkt støttepunkt i kurs 174, og derfor har jeg købt den, så jeg kan ligge lidt i læ (hvis aktiemarkedet skulle falde, red.). Apple er bare en sikker indtjening og et super kvalitetsselskab. Men hvis den falder til under kurs 174, så kan det godt være, at jeg finder på noget andet”.

Stefan Rasmussens portefølje kan ses her, ligesom gruppen med spillets eksperter findes her: Børsens aktiepanel