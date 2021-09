Investorredaktør: Sådan skaber du en aktieformue – og her er hvad der kan blive det første skridt mod den

Aktiemarkedet rummer enorme muligheder for dem, der tør bevæge sig der ud, formår at ramme de rigtige aktier og holder fast i dem

Penge flytter sig hurtigt på aktiemarkedet, men formuer bygges over tid. Det, der fascinerer mig mest i forhold til aktier, det er, hvor store afkast og økonomiske muligheder, børserne rummer. Det gælder, hvis man formår at investere i gode selskaber med stærk indtjeningsevne og vækstkurver, der er langtidsholdbare, og så ellers holder fast, geninvesterer de løbende udbytter og ikke lader sig friste af at høste gevinsterne for tidligt.

På Bloomberg-terminalen, der indeholder kursdata på stort set alt, er min yndlingsfunktion Comp. Der kan man sammenligne totalafkast på alverdens aktier, men man behøver ikke lede langt væk for at støve den slags papirer op, som jeg har døbt superaktier.

DSV, Novo Nordisk, Coloplast, Ambu og Ringkjøbing Landbobank er på den liste. Trækker man kursdata tilbage til 1995, så har de givet, og nu gælder det om at holde fast, mellem 91.567 pct. og 13.189 pct. i totalafkast. 10.000 kr. investeret i DSV i 1995 er over 9 mio. kr. i dag.

For dem, der har tid til at vente, arbejder tiden og rentes-renteeffekten hånd i hånd med at få kapitalen til at vokse.

Jeg vil gerne være med til, at flere får øjnene op for, at aktieinvestering er en direkte vej mod formueopbygning og økonomisk frihed, hvis man investerer kontinuerligt over tid, sørger for at have en god bred portefølje – og ikke mindst holder fast, når det går ondt. For der vil komme udslag undervejs. Det er aktiemarkedets natur. Men markedets natur er også, at det stiger over tid, når virksomhederne genererer indtjening.

Store kriser undervejs

Der har været it-boble, finanskrise, europæisk gældskrise og coronakrise i den periode, de enorme afkast er blevet skabt. Og der har været store rysteture til de enkelte aktier og markedet generelt. Bare tænk på, hvordan danske aktier i 2007-2009 i et dybt dyk faldt 62 pct. fra top til bund. Alligevel står investorerne, der da havde is i maven til at stå det igennem, som vindere i dag, for det danske aktiemarked har siden 1995 i gennemsnit givet 13 pct. i årligt afkast.

Mit allerførste bekendtskab med aktier stiftede jeg selv gennem et aktiespil, og jeg har ikke sluppet dem siden. Jeg tror, at et aktiespil for mange kan blive det første afsæt til, at de ender med at kunne kalde sig aktieinvestorer. Derfor er Børsens Aktiespil et meget vigtigt projekt for mig og virkelig ét, jeg finder vigtigt.

Jeg vil så gerne, at flere får modet til at blive investorer og på den måde kan skabe sig økonomiske muligheder og frihed.

