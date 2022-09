Her er aktierne der står bedst og værst i et brutalt børsmarked 

Én aktietype er lige nu et sweet-spot i det turbulente børsmarked, investorerne befinder sig i nu efter de voldsomme kursfald oven på de amerikanske inflationstal og den galoperende rente: Nemlig bankaktier.

Situationen er i øjeblikket helt anderledes, end når en recession normalt rammer økonomien. Her plejer renterne at skulle ned, men nu skal de i stedet op, fordi inflationen buldrer derud af. Det giver indtjeningsmuligheder i bankerne, og derfor står investorerne potentielt til afkast på aktierne. Men det er en balancegang. For hvornår knækker kurven, så de økonomiske tilbageslag rammer ind som tab i bankerne?

Den mulighed vender vi i denne udgave af Børsen Investor Podcast.

“Jeg tror på, at der i hvert fald på kort sigt godt kan være noget at hente her,” siger investor Ole Søeberg.

Han er i studiet sammen med hedgefond-porteføljespecialist Josephine Cetti.

I podcasten kommer panelet også omkring et andet område af aktiemarkedet, som til gengæld ser giftigt ud. Aktier som Pandora, Huscompagniet, Bang & Olufsen og TCM Group er faldet voldsomt på børsen, for de er i risikozonen for økonomiske lussinger. Når forbrugerne rammes af prisstigninger og skal spare, så står denne type aktier for skud.

