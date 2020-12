En undersøgelse fra Schroders viser stigende interesse for at spare op til pensionen og bruge væsentligt færre penge på luksus

Eksklusivt for kunder

Eksklusivt for kunder

Verden rundt er der en tydelig tendens: Flere end for blot tre år siden er mere villige til at polstre deres pensionsopsparing, mens de skruer ned for luksusforbruget. Det viser en årlig internetba...