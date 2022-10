Gældsplaget aktie nede med 74 pct.: Nu bundfisker vi!

Høreapparatselskabet GN Store Nord har fået på puklen det seneste år. Aktien er væltet nedad, siden selskabet for et år siden annoncerede opkøbet af gaming-virksomheden Steelseries. På et år er aktien faldet med 64 pct., og fra toppen i juli 2021 er nedturen på hele 74 pct.

“ Når jeg har stukket næsen frem, så har jeg fået smidt aktier lige i smasken Lars Hytting, aktiechef i Artha Kapitalforvaltning

Men nu må det være nok, mener Lars Hytting, aktiechef i Artha Kapitalforvaltning, som i torsdags besluttede at skifte ud i Børsens All Star Portefølje og erstatte Tryg med netop GN Store Nord. Det har givet et plus på 21 pct. på en lille uge.

“Lige præcis GN har stukket ud her i 2022 som noget helt ekstraordinært med den nedtur, som aktien den har haft. Markedsværdien var omkring 80 mia. kr., da vi gik ind i 2022, og nu er den omkring 20. Og det er vel og mærke uden, at selskabet selv er kommet med noget dårligt. Derfor har jeg forsøgt at lede efter en bund i GN. Hvornår er den her belejring færdig,” forklarer Lars Hytting i Børsens ugentlige investorpodcast, som du kan høre her:

Lars Hytting fornemmer, at bunden på nedturen er ved at være nået, fordi man ikke længere får smidt aktierne i nakken, når man forsigtigt melder sin købsinteresse i markedet.

“Det, der har været kendetegnet hver gang, det er, at når jeg har stukket næsen frem, så har jeg fået smidt aktier lige i smasken. Det har været det nemmeste at få, fordi der bare har været nogen i den anden ende, der vil den aktie det ondt, og den skal bare presses ned mest muligt. Jeg skal ikke gøre mig til orakel på, at bunden er nået, men jeg kan bare konstatere at omkring kurs 120-121 stykker, der begyndte det at blive svært at få aktier,” siger han.

21 Pct. er GN Store Nord aktien steget, siden den blev købt til All Star Porteføljen torsdag

Farlig gæld

En af årsagerne til, at aktien har været i så voldsom en nedtur det seneste år, er, at shortsælgerne har lugtet blod og har slået ring om selskabet. På ekstremt kort tid er aktien blevet en af de mest shortede i det danske indeks, og det er helt usædvanligt, forklarer Lars Hytting.

“Der har indfundet sig en frygt for noget finansiel tumult. For at gælden er for stor i forhold til den indtjening, som selskabet kan generere. Men det har jeg ikke kunnet forstå. Men det er det, der har fået aktien til at dratte sammen,” siger han.

Og netop frygten for stor gæld har også spredt sig til andre dele af aktiemarkedet. For når renten stiger, så bliver det dyrere og sværere at refinansiere virksomhedernes gæld, og jo flere penge man skal bruge på rentebetalinger, desto mindre overskud bliver der til aktionærerne.

I podcasten kan du også høre Josephine Cetti, porteføljespecialist i Skt. Petri Capital fortælle om, hvilke typer af selskaber hun ser være hårdest ramt af de stigende gældsbyrder.