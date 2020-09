Fire aktiehajer skal dyste i Aktiespillets ekspertpanel: Store aktier, spredning og mange handler skal sikre sejr for investor

Eksklusivt for kunder

Fire eksperter på aktiemarkedet skal i år dyste om at nå mest muligt afkast på sine investeringer i Børsens Aktiespil 2020. I løbet af spillet vil man kunne følge ekspertertpanelets aktievalg og strategier tæt.

Den første i rækken er Sarah Ophelia Møss, der er stifter og adm. direktør i Ophelia Invest. Hun fortæller, at det særligt vil være de store selskaber, som kommer til at fylde i hendes portefølje. Hun har set sig lun på selskaber som Nestlé, Unilever, Microsoft og Mastercard.

“Jeg er meget til store selskaber, som har en stabil udvikling, men det kan være, at jeg kommer til at handle dem mere,” siger Sarah Ophelia Møss.

“Jeg kommer til at være mere aktiv”

Til dagligt passer Sarah Ophelia Møss' aktieportefølje egentlig sig selv. Derfor bliver det også en omvæltning at skulle jagte det højst mulige afkast, i det tidsrum aktiespillet kører.

“Det, jeg kommer til at gøre anderledes i spillet, vil være, at jeg kommer til at være mere aktiv. Jeg er ikke så aktiv i min egne investeringer,” siger Sarah Ophelia Møss.

