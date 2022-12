Få fire investorers bedste bud på aktiekøb i det nye år

Et nyt investeringsår står for døren. Et år, hvor det for investorer gælder om at få noget af det tabte tilbage og undgå yderligere tab. Fire topinvestorer giver deres bedste bud i Børsens nytårs investor podcast.

“Prissætningen på aktier ser helt anderledes ud i dag end for et år siden,” siger Josephine Cetti, chefstrateg i Nordea.

Den gode nyhed: Alle fire investorer tror på positive aktieafkast i 2023 – selvom starten af året godt kan blive en hård omgang.

“Finansaktier er blandt mine tunge bud,” siger Jesper Langmack, direktør i Polaris Flexible Capital.

Investor og tidligere formand i Dansk Aktionærforening Ole Søeberg er enig:

“Præcis. Jeg har købt Danske Bank-aktien,” siger han.

Peter Bækgaard, privatinvestor og tidligere børsmægler på Wall Street, tror på endnu et godt år for Novo Nordisk, som han har investeret i siden 1990’erne.

“Der er et helt utroligt vækstpotentiale i fedmeområdet og dermed for Novos forretning,” siger Peter Bækgaard, som også har et godt øje til den kommende fusion blandt to af de store danske eliteaktier, Novozymes og Chr. Hansen.

De fire investorer trækker flere aktiebud ud af ærmerne på årets raketter og fusere i denne uges nytårsspecialudgave af Børsen investor podcast, hvor vi også gør status på all star-porteføljen for 2022.

Lyt med på nytårspodcasten og bliv klædt på til 2023.

Værter: Tina Riising, journalist og Simon Kirketerp, investorredaktør.

Teknik: Peter-Emil Witt.

Se porteføljen hos Saxo Bank her.