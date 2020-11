Få får pensionsrådgivning: Alligevel ønsker et flertal at gå tidligt på pension og fortsætte livet med et højt forbrug

Tidlig pensionering og et højt forbrug er populære ønsker, når danskerne bliver spurgt om pensionsplanerne. Anderledes lille er interessen for at opsøge rådgivningen, der gør ønskerne realistiske, viser ny undersøgelse

Investor Eksklusivt for kunder