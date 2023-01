Investorredaktør: Er du også nervøs for din store Novo Nordisk-investering? 

Forleden fik jeg en besked fra min ven Lars, der har en pæn portion aktier i Novo Nordisk. Den lød sådan her:

“Novo. I løbet af den seneste uge har der været flere indlæg hist og pist omkring en potentiel -40 pct. justering af kurs qua den høje p/e (prisen for at købe sig til andel i 1 kr. af indtjeningen, red.). De sidste tre dage er den gledet ned 6 pct. Har du hørt noget på vandrørene?”

Men nej, jeg havde ikke hørt noget på de omtalte rør. Men selvom jeg synes, at et muligt kursfald på 40 pct. lyder aldeles voldsomt, så er spørgsmålet helt oplagt og naturligt ét, som mange privatinvestorer stiller sig selv lige nu: Kan Novo Nordisk-aktien virkelig fortsætte det massive kursridt som gennem de seneste år har mere end fordoblet børsværdien til over 2000 mia. kr.?

Selv under sidste års store kursnedtur på børsmarkedet steg aktien.

Forbered dig på scenarier

Jeg kender ikke svaret på, hvor aktien skal hen, og det gør ingen. For aktier er efter min overbevisning på kort sigt umulige at forudsige kursudviklingen på 1:1. Men i stedet kan man forholde sig til mulige scenarier. Og for Novo Nordisk-aktien er det for rigtig mange ekstra vigtigt.

Data for aktieindekset MSCI Denmark viser, at Novo Nordisk nu udgør 52 pct. af den samlede børsværdi på fondsbørsen i København. Mildest talt voldsomt. Derfor er aktien også helt oppe øverst på radaren hos mange investorer, og blandt de helt tunge poster.

Derfor dedikerede vi i denne uge en stor del af indholdet i Børsen Investor Podcast til netop Novo Nordisk-aktien. Med de to mangeårige Novo Nordisk-investorer privatinvestor og tidligere børsmægler Peter Bækgaard og adm. direktør i Otto Mønsteds Fond, Nina Movin, i studiet gennemgik jeg sammen med vært Tina Riising aktien. Også Dansk Aktionærforenings direktør, Mikael Bak, var med på en telefonlinje og gav input. Afsnittet kan lyttes her – eller i din nærmeste podcast-app.

“ Jeg synes også, at aktien er dyr, og der er ikke plads til skuffelser. Sker det, så sætter kursen sig lynhurtigt 10-20 pct. Peter Bækgaard, Novo Nordisk-investor

“Jeg har haft den i rigtig mange år, og jeg har sådan set aldrig solgt ud af den. Det hænger sammen med, at da jeg i sin tid købte aktierne var det en meget lille position, som så har vokset sig stor over tid. Grunden til, at aktien de seneste år er steget kraftigt, er en ændring af vækstbilledet. Fedmeprodukterne er kommet på banen, og i løbet af de første ni måneder af 2022 var den organiske vækst i salget omkring 15 pct. Det er et meget højt tal for så stor en virksomhed som Novo Nordisk. Men jeg synes også, at aktien er dyr, og der er ikke plads til skuffelser. Sker det, så sætter kursen sig lynhurtigt 10-20 pct.,” siger Peter Bækgaard, der har ejet aktien siden 1990’erne.

Spredning er redning

Jeg håber, at det afsnit kan være med til at give input og indsigt investeringscasen i Novo Nordisk til alle, der ligesom min ven Lars har set positionen i Novo Nordisk vokse sig stor og nu sidder med tvivlen om, hvorvidt den så er blevet for stor?

Ingen har lyst til at give slip på en vinder, men omvendt er spredning redning i det øjeblik, kursen dratter ned.

54 pct. er Novo Nordisk-aktien steget det seneste år

Under alle omstændigheder konstaterer jeg, at privatinvestorernes tiltro til aktien er stor. En rundspørge fra Dansk Aktionærforening til over 1300 medlemmer viser nemlig, at mere end hver tredje peger på aktien, som det C25-papir, der rummer det største kurspotentiale for indeværende år.

I øvrigt: Novo Nordisk har været en fantastisk investering. Mere end 20 pct. i gennemsnitligt årligt afkast de seneste ti år. Det findes ikke bedre mange steder.