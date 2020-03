Eksperter under aktietumult: Derfor har du så mange odds imod dig, når du forsøger at time markedet

Det kan være fristende at forsøge at time markedet under aktiekrisen, men i praksis er det tæt på umuligt, advarer investorer

“Vil det ikke være smart at sælge mine aktier i morgen, så jeg undgår større tab? Jeg køber dem bare igen, når opturen starter”. Sådan lyder et af de mange spørgsmål, der i disse dage stilles i Børsens Aktienetværk på Facebook.

Aktiemarkederne er under coronakrisen buldret ned, og der har været voldsomme kursbevægelser næsten dagligt. Tirsdag steg det amerikanske S&P 500-indeks f.eks. 9,4 pct., og for bare en uge siden faldt det 12 pct. Den seneste måned er indekset faldet næsten 34 pct. Derfor kan det være fristende at forsøge at time markedet, altså sælge på bunden og så købe, når opturen starter. FAKTA Enorme udsving på aktiemarkedet De globale aktiemarkeder er blæst omkuld under coronakrisen, og dag til dag er der historisk voldsomme kursbevægelser både den ene og den anden vej.

F.eks. faldt S&P 500-indekset for en uges tid siden kolossale 12 pct., og i tirsdags gik det så den anden vej, og indekset steg 9,4 pct. Tilsvarende høj volatilitet kendetegner også de fleste andre aktiemarkeder for tiden.

Siden toppen i februar er S&P-500 faldet næsten 34 pct. I samme periode er det tyske DAX-indeks faldet ca. 30 pct.

I praksis er det imidlertid ikke helt så simpelt. Tværtimod, lyder det fra kapitalforvaltere og investorer, som advarer mod at begive sig ud i disciplinen at time markedet. Især under den nuværende markedsuro.

“ Når det går så stærkt som det her, så bliver det endnu sværere at time markedet Henrik Arnfred, chefstrateg, Investering og Tryghed

Uhyre vanskeligt

“Du skal ramme rigtigt med mange ting. Du skal ramme rigtigt med, hvornår du skal ud, hvor langt det skal ned, og hvornår du skal ind i markedet igen. Det er umuligt at ramme bare én af de ting rigtigt og gøre det kontinuerligt over tid. Derfor har du så mange odds imod dig, når du forsøger at time markedet,” siger porteføljemanager i Falcon Invest Rene Engell.

Hos formueforvalteren Investering og Tryghed mener chefstrateg Henrik Arnfred, at det under normale omstændigheder er “uhyre vanskeligt” at time markedet, men at det om muligt er endnu sværere lige nu.

“Når jeg snakker med private investorer, spørger de altid, hvor er bunden henne? Men det er der ingen, der ved,” siger han og fortsætter:

“Det der gør det svært i øjeblikket er, at vi er ramt af et par “sorte svaner”. Når det går så stærkt som det her, så bliver det endnu sværere at time markedet,” siger han og peger på, at der har været dage, hvor et helt års afkast bevægede sig først den ene vej og så den anden vej.

9,4​ pct. steg det amerikanske S&P 500-indeks tirsdag.

Den erfarne privatinvestor Peter Bækgaard peger på, at du som investor altid vil famle i blinde, når du forsøger at time markedet. ​

Det er en disciplin, han aldrig selv har forsøgt sig med, selvom han godt kan han forstå, hvis man som investor kigger på kursgrafen og lader sig drive af frygt under en nedtur.

“Hvis du prøver at sælge for at komme ind senere, er det enormt svært. Jeg kan jo ikke vide, om der i eftermiddag kommer en kur mod corona, og markedet så stiger 20 pct. For mange er det lige så stressende at være ude af markedet, som at være inde, fordi de ikke kan finde ud af, hvornår de skal ind igen” siger han og tilføjer:

“Så kan du miste de rigtig store opture, hvor de store penge virkelig kan blive tjent,” siger han.

Han bakkes op af af Rene Engell, der advarer om, at det er svært at komme tilbage i markedet.

“Det vil løbe fra dig, og så får du ikke investeret,” siger han.

Ifølge Peter Bækgaard bør du også være opmærksom på de skattemæssige konsekvenser ved at gå ud og ind af markedet.

“Hvis du som privatinvestor ligger inde med store urealiserede gevinster skal du huske, at du skal afregne skat på gevinsterne. Det vil sige, at du har mindre at putte ind igen, når du vil tilbage i markedet,” siger han.

Pas på timingen

Tilbage hos Henrik Arnfred i Investering og Tryghed fremhæver han, at hvis du kigger på S&P 500 de sidste 30 år, vil du ved at have været ude af markedet de seks bedste måneder, have misset ca. halvdelen af afkastet akkumuleret.

“Dem der optimerer fra dag til dag, uge til uge eller måned til måned i et forsøg på at time markedet kommer typisk til at underperforme væsentligt i forhold til dem, der enten holder fast, eller supplerer henad vejen under de nuværende markedsbetingelser.”





​