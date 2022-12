Fra flere sider får ejendomsmæglere kritik for at sætte en for høj udbudspris for at få kunder i butikken. Dansk Ejendomsmæglerforening kan ikke afvise, at nogle ejendomsmæglere sætter en for høj pris for at få flere varer på hylderne

I København blev en ejerlejlighed sat 1.010.000 kr. ned i pris 15 dage efter den blev sat til salg og i Frederikshavn, blev udbudsprisen på et hus sænket med 500.000 kr. 12 dage efter huset røg på markedet. Arkivfoto: Bo Amstrup/Ritzau Scanpix