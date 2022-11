To firmaer er dømt for at vildlede om størrelsen af nye projektlejligheder. Direktør afviser alle anklager og anker til landsretten

Jens Schaumann er adm. direktør for NPV – Nordic Property Vision – som har fået en bøde på 2 mio. kr. for vildledende markedsføring af projektboliger på Amager. Arkivfoto: Magnus Møller