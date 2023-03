Efter dyb aktienedtur: Sådan vil Britt Meelby genrejse investorernes tillid til Ambu

“Nedjusteringer vil jeg gerne undgå. Nedjusteringer betyder, at man ikke kan leve op til de forventninger, man selv har sat. Så det har jeg det bestemt ikke godt med. I Ambu har vi helt klart haft alt for mange nedjusteringer, og det er ikke en tendens, jeg agter at fortsætte.”

Så kontant lyder det fra Britt Meelby Jensen, topchef i Ambu siden maj 2022, i det nye afsnit af Børsens investorpodcast.

Den forrige topchef Juan Jose Gonzalez nedjusterede syv gange i løbet af sine tre år som topchef, og aktiekursen var mere end halveret, da bestyrelsen havde fået nok og overlod tøjlerne til Britt Meelby Jensen. Hun sad på det tidspunkt selv i bestyrelsen, og i podcasten fortæller hun, hvorfor det lige præcis blev hende, der overtog ansvaret.

Investortilliden til Ambu var i bund, og aktien var, og er stadig, blandt de mest shortede aktier herhjemme.

“Det var ikke den sjoveste start,” konstaterer Britt Meelby Jensen.

Siden hun overtog topchefstolen, har hun nedlagt 200 stillinger, iværksat en ny strategi, og hun ryddede for nylig op i ledelseslaget. Aktiekursen er siden maj 2022 steget 15 pct.

“Tillid er noget, man hurtigt kan tabe, og noget, der tager lang tid at bygge op. Det er selvfølgelig det, vi er i gang med. Og jeg er meget bevidst om, at det kræver noget tid. De to ting, der er vigtige for at bygge tillid, er først og fremmest at levere på det, vi siger, vi vil levere, og den anden ting handler om at være åben og transparent i kommunikationen, så investorerne kan danne sig et billede af, hvad er det for en virksomhed, de investerer i,” siger Britt Meelby Jensen.

Topchefen har fokus på kunderne, eksekvering og omkostninger, og foreløbig kom første kvartal bedre ud end ventet, men hun ønsker ikke at opjustere.

“Vi har stadig tre hårde kvartaler foran os, så derfor er der ingen grund til at lave en opjustering lige nu,” siger direktøren.

Investorer er nysgerrige på aktien

Investorerne Peter Bækgaard og Ole Søeberg har disse kommentarer efter topchefens udmeldinger i podcasten:

“Jeg har helt sikkert fået mere tillid til Ambu. Hun lyder meget kompetent og meget bevidst om, hvad der skal gøres, både i relation til forretningen og i relation til investorer,” siger Peter Bækgaard.

Også for investor Ole Søeberg er tillid afgørende.

“Det svarer jo til, at du overlader dine penge til en asset manager. Du skal have tillid til, at en ceo kan passe på dine penge. Jeg er blevet lidt mere nysgerrig på aktien nu,” siger Ole Søeberg.

Hør interviewet med Britt Meelby og investorernes vurdering i det nye afsnit af Børsens investorpodcast, hvor der også bliver spurgt ind til strategien “Zoom In” før kapitalmarkedsdagen i næste uge.

Interviewet med Ambus topchef, Britt Meelby Jensen, begynder 25.29 min. inde i podcasten.