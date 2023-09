Direktør bag succesfuld børsdebut har en klar plan i Børsens aktiespil: Her er hendes fem udvalgte aktier

Som adm. direktør førte Maja Vonsild Jørgensen selskabet Hove succesfuldt på børsen, der næsten er doblet i kurs på to år. Privat har hun en klar investeringsstrategi for, hvordan opsparingen skal yngle. Og så melder hun sig nu ind i dysten i Børsens aktiespil 2023 for at inspirere andre til også at investere i aktier.

“Men jeg investere selv på en noget anderledes måde, end hvad der nok bliver lagt op til med det her spil. Normalt kigger på jeg på aktier med en virkelig lang investeringshorisont. Vi snakker minimum ti år, gerne 20 år og måske også 30 år. Jeg sørger for at diversificere virkelig bredt, og så bruger jeg ‘set and forget’.”

I spillet deltager hun sammen med en række eksperter, der dyster internt mod hinanden. Her deltager blandt andre Dansk Erhvervs direktør Brian Mikkelsen, fremtidsanalytikeren Christiane Vejlø og finansrådgiveren Zusanna Grethe Norrild.

I 2021 stod Maja Vonsild Jørgensen i spidsen for børsnoteringen af vindmølleserviceselskabet Hove, der blev sendt på vækstbørsen Nasdaq First North. Her købte tusindvis af nye investorer ind til en startkurs på 5, siden dykkede aktien ned til 2,66, men i takt med at ordrerne er begyndt at vælte ind, er aktiekursen nu helt oppe i 9.

“For mig var det ærefuldt at drive noget, der var ejet af så mange forskellige mennesker, der har købt ind, fordi de tror på virksomheden. Det er en fed følelse, at der på den måde er mange mennesker i ryggen, som er med på turen.”

“Det kan også være frustrerende, når man selv tænker: Wauw, vi er virkelig på vej i den rigtige retning, og når man så ser, aktiekursen har sit eget liv. Men der er man nødt til at have sit fokus på forretningen, og at der bliver leveret der. Så skal aktiekursen nok følge med på et tidspunkt,” fortæller Maja Vonsild Jørgensen som efter den succesfulde børsnotering sagde op som adm. direktør i Hove kort før sommerferien og hun nu er på jagt efter en ny, lignende udfordring.

Aktiekursen afspejler ikke nødvendigvis virksomheden

Men netop oplevelsen med at udvikling og aktiekurs i et selskab godt kan køre i hver sin retning, har været med til at inspirere i forhold til måde, hun går til aktiespillet på.

“I en virksomhed går det op og ned. Aktiekursen afspejler ikke nødvendigvis, hvad der er af værdi i selskabet. Så derfor tør jeg også godt, se på aktier der lige nu og her er trykket ned i kurs. Og gå ind bagved og se efter, om der i virkeligheden ligger noget stærkt og solid forretning, så det “bare” er aktiekursen, som ikke afspejler værdien,” siger hun og fortsætter:

“Det er ikke sådan, at Jeg er ikke hoppet med på den der biotek full risk-strategi. Jeg er sikker på, at det nok er sådan én, der vinder spillet. Men jeg kan prøve at gå efter at vinde i panelet i stedet. Der er så få med, at det kan være, at de andre alle sammen rammer det forkerte, og at min strategi ender med at være den bedste.”

Hendes private strategi består mest af at købe løbende op i passivt forvaltede indeksfonde, som spejler en del af markedet:

“Vi har en struktur omkring det. Hver måned køber vi så og så meget i de her forskellige etf'er. Og så lader vi det være, og jeg kigger aldrig på det. Og når der så en sjældent gang imellem er sådan et rigtig dyk i markedet, så forsøger vi at have lidt likvider liggende, så vi kan købe op, når markedet er nede,” siger hun.

Startede med at investere i USA

Inden hun blev adm. direktør arbejde hun først som rådgiver indenfor grøn energi for Udenrigsministeriet i USA og fik siden ansvaret for at bygge Hoves forretning op i USA. Og det var det ophold i udlandet, der var med til at starte hendes interesse for aktieinvesteringer:

“I USA er man meget mere aktiv i forhold til at forvalte sin pensionsopsparing. Det er ikke bare standard, at det er et pensionsselskab, som investerer for dig. Det er meget mere normalt, at man selv står for det. Så jeg stod selv der med en pensionsopsparing, og som bare stod og lavede nul i afkast, med mindre at jeg begyndte at gøre et eller andet med den. Og så var jeg nødt til at sætte mig ind i det.”

Til aktiespillet har hun valgt aktier, som hun også kunne finde på at bruge sine rigtige penge på:

Så altså nogle selskaber, jeg kan se noget fremtid og langsigtet potentiale i – men også hvor der kan være en mulig kurstrigger i de kommende måneder under spillet,” siger hun.

Startskuddet i Børsens aktiespil lød torsdag 14. september kl. 9.00 og spillet slutter 9. november.

Her er Maja Vonsild Jørgensens fem aktier udvalgt til aktiespillet:

Novo Nordisk:

“Jeg behøver nok ikke komme med min lange analyse af, hvorfor det er en god aktie. Det er vist generelt accepteret, at det er en rimelig god aktie. Men jeg tror ikke nødvendigvis, at den er peaket endnu. Jeg tænker, der kan være en chance for, at i de i den her periode kommer ud med en melding om, at de har fået løst de kapacitetsudfordringer, de står med i forhold til deres produktion,” siger hun.

Ørsted og Vestas:

“Jeg har valgt dem af samme årsag. De er noget ramte lige nu, så prisen på aktierne er noget lavere lige nu, end hvad den ellers har været. Jeg ser stadig et rigtig godt langsigtet potentiale for begge selskaber. Jeg kender jo lidt til industrien, og jeg tænker, at der i løbet af den her periode, kan være nogle ting, der vender. For eksempel kan det være, at markedet ser, at man har overreageret.”

Tesla

“Jeg tror på den langsigtet, men jeg ser også aktien som utilregnelig på den korte bane. Og det kan naturligvis gå begge veje, men det er sådan en aktie, hvor der sagtens kan kommet et spike på kursen.”

FOM Technologies

“Selskabet er børsnoteret på First North. De har en stærk CEO, som har et meget betryggende mantra om “underpromise – overdeliver.” Det er han virkelig kendt for, og man ved, at det der er blevet kommunikeret er nok konservativt, men der er vækst i forretningen, og de har i juli opjusteret forventningerne til i år. Det er positivt. Årsagen til at jeg tænker, det kan være én aktie, der sker noget med i den her periode, det er, fordi de har varslet, at de vil søge optagelse til handel på hovedmarkedet. Det kan være, at den nyhed kommer ud, og at det skaber et eller andet i forhold til efterspørgslen efter aktien.”

Maja Vonsild Jørgensens portefølje kan ses her ligesom gruppen med spillets eksperter findes her: Børsens aktiepanel