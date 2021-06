Renten på realkreditlån har allerede haft pil op i 2021. En rentestigning kan sende boligpriserne ned, men hvis du har et fastforrentet lån i forvejen, kan din restgæld samtidig blive mindre

Renten på realkreditlån er klatret op siden begyndelsen af året, og et fastforrentet 30-årigt lån er gået fra at have en rente på 0,5 pct. til at have en rente på 1,5 pct. Hvis du er boligejer, er ...