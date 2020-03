Eksklusivt for kunder

Daytradere kan tjene godt i det panikramte aktiemarked, men risikoen er høj, siger Nanna Fick, der har skabt 18 pct. afkast på to uger

Daglige kursudsving på størrelse med et normalt årsafkast er virkeligheden i marts 2020, og det er et lækkert arbejdsmiljø for professionelle daytradere som Nanna Fick, der handler på vegne af en b...