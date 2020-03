Eksklusivt for kunder

Selv om de brede amerikanske aktiemarkeder i aftes steg for anden dag i træk, så ventes danske og europæiske aktier at åbne med mærkbare fald

Dow Jones Industri-indekset lukkede i aftes med et plus på 2,4 pct., mens S&P 500-indekset steg 1,1 pct., på grund af optimisme om at der ville blive gennemført en gigantisk amerikansk redningspakk...