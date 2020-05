Eksklusivt for kunder

Eksklusivt for kunder

Gigantforvalters chefstrateg ser mindre fald forude, men er optimist på sigt. Han anbefaler medicin, tech og finans

Bob Doll har kigget rigtig meget på sine skærme de seneste to måneder. Mere end sædvanligt. Han har over 30 års erfaring i markedet og er i dag chefstrateg for aktier hos amerikanske Nuveen, der ha...