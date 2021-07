Europæiske aktier står rustet til at levere gode afkast på aktiemarkedet den kommende tid, mener Nordea, PFA og Sydbank

Eksklusivt for kunder

Eksklusivt for kunder

Investorer kaster sig over det europæiske aktiemarked, bl.a. har storbanken Nordea i denne måned skruet op for sin eksponering mod Europa.Citat“I Europa har vi været senest til at komme igennem cor...