Klar til aktiespillet? Her er Brian Mikkelsens bud på en vinderportefølje

Foruden at kunne kalde sig tidligere kultur-, justits-, økonomi- og erhvervsminister, erfaren privatinvestor, stamfader til aktiesparekontoen og direktør for Dansk Erhverv er Brian Mikkelsen også en del af ekspertpanelet i Børsens aktiespil.

Her er det de helt tunge skyts, som erhvervskoryfæet skyder med, når han med udgangspunkt i egen mavefornemmelse og tro på tech har fundet fem forskellige aktier til sin portefølje, som han alle beskriver som “konservative, men stærke valg.”

Samtidig er der det ved det, at de selskaber, som Brian Mikkelsen investerer i i spillet, også er selskaber, som han har penge i privat. Derfor håber han “naturligvis” på, at de klarer sig godt og leverer pæne afkast hen over efteråret.

“Det er også det, jeg investerer i privat, som jeg har valgt til spillet. Derfor har jeg lagt penge i stærke virksomheder, som jeg også tror kan levere på langt sigt,” siger Brian Mikkelsen og tilføjer:

“Jeg tror stadigvæk på, at teknologi, digitalisering og kunstig intelligens vil være en stærk drivkraft for udviklingen i markedet de kommende år, og det afspejler også de aktier, som jeg har valgt.”

Fra Apple til Vestas

Den første aktie, som Brian Mikkelsen har valgt at tage med i aktiespillet, er Apple. Privat har han haft selskabet i sin portefølje, siden den første iphone blev lanceret i 2008, og som i løbet af den tid er steget med mere end 3000 pct.

Selvom tech-giganten har fået et par prygl af markedet den seneste tid, hvor kursen siden september er faldet med 6,95 pct., har han stadig store forventninger til aktien.

“Med den teknologiudvikling, som de har kørende, og den fantastiske måde at skabe nye produkter og forbedringer på tror jeg, at det selskab vil blive ved med at overraske positivt,” siger Brian Mikkelsen.

Dernæst har den amerikanske virksomhed Intel, der producerer computerchip og er steget med 44 pct. siden årets start, også fået en plads i porteføljen. Det samme gør sig gældende for chipgiganten Nvidia, der er braget op med 218 pct. siden årets begyndelse.

“Jeg har valgt dem, fordi jeg tror på yderligere konstant efterspørgsel efter AI-teknologi. Der er et våbenkapløb i gang blandt de store it-selskaber om at have den rette teknologi. Og der ligger de rigtig godt,” siger Brian Mikkelsen.

Og så til “overraskelsen”, som han kalder den: Vindmøllekæmpen Vestas Wind Systems, der ifølge Brian Mikkelsen både har gode møller, god ledelse og derfor nu er klar til at give den revanche, som markedet har ventet på efter nogle sløje år, hvor aktien er faldet med 52 pct. siden toppen i 2021.

“Ja, Vestas har kæmpet, men jeg tror, at det her efterår er efteråret, hvor de begynder at få et gennembrud,” siger han.

Slutteligt toppes porteføljen af med Novo-aktier. For trods en voldsom kursstigning på 76 pct. det seneste år mener han ikke, at insulinkæmpen fra Bagsværd har ramt loftet endnu.

Brian Mikkelsen forklarer, at han i udvælgelsen af aktierne til sin portefølje ikke har taget højde for, om det lige præcis er i løbet af de to måneder, hvor aktiespillet kører, at de vil brage afsted.

“Jeg forventer da, at min portefølje vil klare sig godt, men man skal jo have en noget mere risikofyldt portefølje end min for at kunne vinde det her spil,” indskyder han blandt andet.

Vil promovere aktieinvestering

For Brian Mikkelsen er det nemlig hverken guldmedaljen eller den nye Kia EV6, der har fået ham til at spille med i årets aktiespil.

I sin tid som erhvervsminister var han primus motor for aktiesparekontoen, der udsprang af ambitionen om at få flere danskere til at investere i aktier. Den ambition er stadig intakt, og det er også ønsket om at kunne være med til at udbrede aktieinvestering, der i dag motiverer Brian Mikkelsen til at deltage i Børsens aktiespil.

“Jeg vil gerne promovere, at man skal købe aktier,” siger han og tilføjer:

“For jo flere danskere, der investerer i aktier, jo større en interesse er der for de danske virksomheder, og jo bedre er det for det danske samfund.”