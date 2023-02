Investor Børsselskaber tungt lastet med værdier, der kan smuldre under krise – men én faktor gør investorer ubekymrede

Johnny Madsen, investeringschef i F & I, mener, man som investor generelt skal være på vagt i forhold til selskaber, som køber for dyrt op. Foto: Walther Bølge

Simon Kirketerp 20. feb. 2023 KL. 06:00

Luftige goodwillværdier er ifølge regnskabseksperter i risiko for at smuldre under en krise, og det kan koste store nedskrivninger. Men investorer vælger at fokusere på, at det ikke bringer cashflow i farezonen