Dobbelt vinder af Investordysten melder sig ind i kampen om at vinde aktiespillet: Her er de aktier, han handler i aktiespillet

Den tidligere ubesejrede dobbelte vinder af Børsens Investordysten, Lars Jørgen Ramussen, ejer og adm. direktør i Formue & Investeringsrådgivning, melder sig nu ind i kampen om topplaceringen i årets aktiespil. Så sent som torsdag i sidste uge var han at finde på spillets samlede plads nummer 15. Siden da er han røget en anelse ned på ranglisten, men indfinder sig stadigvæk blandt spillets 1000 mest afkastrige spillere.

Torsdag i denne uge var Lars Jørgen Rasmussens aktiespilsportefølje “Børsbaronen 1” oppe med over 15 pct. siden spilstart. I aktiespillet kan Lars Jørgen Rasmussen følges under aliasset “Børsbaronen”.

Den yderst handelsglade investor er ikke kommet sovende til det høje afkast. En rolig start og en række store sats, der er blevet ramt lige i skabet, har været nøglen til, at han nu melder sig ind i kampen om den absolutte top.

“Min strategi i aktiespillet er lidt mere aggressiv, end hvad jeg normalt ville turde gøre med min egen og mine kunders porteføljer. Det er færre aktier, men jeg handler generelt de samme aktier,” siger Lars Jørgen Rasmussen, der har set sig lun på en række af de danske bankaktier som Sydbank og Jyske Bank, samtidig med at han har ramt Pandora-aktien, der siden spilstart er steget med over 20 pct.

Børsbaronens sats

Den store volatilitet på de internationale såvel som danske finansmarkeder har betydet, at Lars Jørgen Rasmussen har været lidt påpasselig i løbet af oktober. Den heftige handelsaktivitet blev sat en anelse på standby, mens der blev søgt efter lukrative aktiekandidater til spilporteføljen.

“Det er ikke, fordi jeg har handlet så meget. Der skete ikke så meget i starten af spillet, og det var vanskelige markeder, men jeg gjorde det rigtig godt, fordi jeg havde lagt mig i noget sikkert. Jeg har ligget meget stabilt i bankaktier som Jyske Bank og Sydbank med holdningen om, at bankaktierne skal prissættes højere,” siger Lars Jørgen Rasmussen.

“ Jeg har høj risiko på porteføljen. Hvis man tager fejl, så får man én på goddagen Lars Jørgen Rasmussen, adm. direktør og ejer, Formue & Investeringsrådgivning.

Investeringsrådgiveren fortæller, at han typisk har handlet de samme aktier, som han anbefaler – og køber – til sine kunders porteføljer, men alligevel har han smidt et ekstra lag risiko oven på aktielagkagen.

“Jeg har høj risiko på porteføljen. Eksempelvis min position i Matas. Hvis man tager fejl, så får man én på goddagen. Matas-aktien har været oversolgt, og egentlig har de klaret coronakrisen flot med mere onlinehandel. Jeg tænkte, at det samme var ved at ske som i foråret. Det er så lykkedes,” siger Lars Jørgen Rasmussen, der fortæller, at netop Matas-positionen nu er solgt igen for at finde endnu et guldæg, for at komme endnu højere op i slutningen af spillet.