Bombet C25-aktie får endelig medvind: “Det kan godt gå stærkt lige pludselig”

Tålmodige FLSmidth-investorer kan efter en hård tid glæde sig over, at der er 1900 mia. på vej til amerikansk infrastruktur. Milliardinvesteringerne har potentiale til at løfte aktien op fra dybet, lyder det

