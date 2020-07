Verdens største kapitalforvalter forudser, at europæiske aktier vil outperforme USA. Meningerne herhjemme er delte

Eksklusivt for kunder

Eksklusivt for kunder

Smilene har været brede hos de investorer, der for ti år siden investerede i det amerikanske S&P 500-indeks. For med et samlet afkast på 274 pct. er de spurtet fra det europæiske Stoxx 600-indeks, ...