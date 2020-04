Eksklusivt for kunder

Årets helt store indtjening er tabt for Carlsberg, men selskabet står stærkere end konkurrenterne. Bl.a. derfor er aktien en analytikerdarling

Sommeren er i brede termer aflyst for Carlsberg. Kravet om social afstand i kampen mod coronavirus har lukket for alle større koncertbegivenheder og sportsarrangementer og dermed også for ølhanerne...