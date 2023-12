Et aktionæroprør brød ud i lys lue i GN Store Nord i 2023, da en kapitalplan, som skulle redde selskabet ud af en krise, blev sparket til hjørne af aktionærerne. Det sendte topledelsen tilbage til tegnebrættet for at forme en ny

Formand Jukka Pekka Pertola og GN Store Nord var tidligere i år på kollisionskurs med selskabets egne aktionærer. En stor kapitalplan faldt til jorden. Arkivfoto: Thomas Nielsen