Der er mere i årets C25-aktie: Investor ser mulig fordobling

Den danske smykkeproducent Pandora er allerede skudt op med over 60 pct. i år og tæt på 120 pct. på bare et år.

Deri ligger den psykologiske barriere for, hvorfor privatinvestor Peter Bækgaard endnu ikke har købt op i Pandora. Men han overvejer det kraftigt.

For når han analyserer aktien målt op mod de udmeldte finansielle mål for perioden 2023-2026, lever Pandora op til hans kriterier.

“Hvis man tror på, at de kan eksekvere på de her mål – de har indtil videre været gode til at eksekvere på deres planer – så er der kæmpe potentiale i en rerating (revurdering, red.) af aktien. Så er der i hvert fald 50 til 100 pct. op fra, hvor den handler nu,” siger Peter Bækgaard i denne uges udgave af Børsen Investor Podcast.

“Hvis vi kigger på de finansielle mål og regner frem til 2026: 7-9 pct. i organisk vækst, ebit-margin på 26-26 pct., og aktietilbagekøb, som man må formode kommer på 14-17 mia. kr., så kan man regne sig frem til, at de kan lave ca. 100 kr. i eps (indtjening pr. aktie, red.) i 2026,” siger Peter Bækgaard om de finansielle mål, som Pandora opdaterede 5. oktober i forbindelse med sin kapitalmarkedsdag.

“På dagens kursniveau på ca. 810, så handler aktien i 2026 på otte gange indtjeningen,” siger Peter Bækgaard om sit regnestykke:

“Hvis man ser på, hvad de lavede sidste år, for vi har ikke 2023 i hus endnu, så lavede de 54 kr. (i eps, red.), det vil sige, de vil ca. fordoble indtjeningen på eps-niveau fra 2022 til 2026 og gå fra en p/e (prisen for 1 krones indtjening, red.) på 15 ned til 8.”

Johnny Madsen, investeringschef og partner i Formue- & Investeringspleje, kan også få øje på en kursfordobling i Pandora, men det kræver, at Pandora eksekverer til perfektion og får medvind på flere fronter – også i forhold til konjunkturen.

“De kommer på en vis vækstrejse, de skal åbne 10 pct. flere butikker, de kører med mere markedsføring, samtidigt med at de gerne skal have forbedret driftsmarginalen,” siger Johnny Madsen om investeringscasen i Pandora.

Sandaler på børsen

Sundhedssandalen Birkenstock står foran en børsnotering i New York. Og den er Oskar Barner Bernhardtsen, nordisk investeringsstrateg i Saxo Bank, dykket ned i. For nok har Birkenstock de seneste år leveret imponerende vækst både på omsætning og indtjening, men hvem står egentlig bag salget, hvad er motivet?

Det spørgsmål stilles i podcasten, der også berører seneste nyt i Novo Nordisk, DSV, A.P. Møller-Mærsk og fusionen mellem Novozymes og Chr. Hansen.

Værter: Gro Høyer Thielst og investorredaktør Simon Kirketerp

Producer: Peter-Emil Witt

