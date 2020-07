Tirsdag skal justitsministeren svare på kritik af brug af føderale betjente i Portland og Washington D.C.

Eksklusivt for kunder

Eksklusivt for kunder

Den amerikanske justitsminister, William Barr, vil forsvare justitsministeriets beslutning om at indsætte føderale betjente i Portland for at dæmpe protesterne i byen. Det vi...