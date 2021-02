En international ekspertgruppe har tirsdag fremlagt sine første idéer om, hvad der forårsagede coronapandemi.

Eksklusivt for kunder

Eksklusivt for kunder

Der er endnu lang vej til at konkludere, hvordan det verdensomspændende udbrud af coronavirus for godt et år siden opstod.Sådan lyder det tirsdag fra en international ekspertgruppe fra Verdenssundh...