Lande bør eksempelvis have sporingssystemer på plads, når de begynder at genåbne, råder WHO.

Verdenssundhedsorganisationen (WHO) advarer verdens lande mod at forhaste en genåbning af deres samfund.Landene bør udvise "ekstrem forsigtighed" og vil ellers risikere en hurtig stigning i smittet...