Kina registrerede i 1940'erne 30 millioner malariatilfælde om året, men nu er sygdommen udryddet i landet.

Verdenssundhedsorganisationen, WHO, har onsdag erklæret Kina frit for malaria efter en 70 år lang kamp for at udrydde sygdommen i landet. Tilbage i 1940'erne registrerede Kin...