WHO-leder åbner op for, at bredere brug af hjemmelavede masker i verdensbefolkningen kan have en effekt.

Verdenssundhedsorganisationen, WHO, åbner op for, at en bredere brug af ansigtsmasker kan medvirke til at mindske spredningen af coronavirus. WHO mener fortsat, at ansigtsmasker primært bør bruges ...