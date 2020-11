Remdesivir har ingen betydelig effekt på overlevelseschancerne og bør ikke bruges mod covid-19, siger WHO.

Det antivirale lægemiddel Remdesivir bør ikke bruges til at behandle covid-19-patienter, uanset hvor syge de er. Midlet har nemlig ingen mærkbar effekt på chancerne for at overleve. ...