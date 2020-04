Eksklusivt for kunder

Der er ikke bevis for, at folk med antistoffer mod coronavirus ikke kan blive smittet igen, understreger WHO.

Det er ikke nogen god idé at slippe kurerede coronapatienter løs i samfund, der ellers er under nedlukning.Det siger Verdenssundhedsorganisationen (WHO) i en pressemeddelelse.Udmeldingen kommer, ef...