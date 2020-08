Weekend med Tue West: Jeg står så sent op som muligt

Musikeren Tue West, der er aktuel med C.V. Jørgensen-teaterkoncert på Aarhus Teater, elsker at spille musik med sine børn, gå lange ture og ose i genbrugsbutikker. En aften med indisk mad, hvidvin, upcoming bands og jazz fuldendes med at se solopgangen ved kanalerne

Kl. 10.00: Jeg står så sent op som muligt, mens mine to børn, Vera på ni og Thor på 12, stadig sover. CitatDe er inkarnerede musikerbørn og vil helst så sent i seng som muligt. Jeg går meget op i a...