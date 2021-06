Aaron Ramsey og Connor Roberts scorede, og Gareth Bale brændte et straffespark, da Wales slog Tyrkiet 2-0

Eksklusivt for kunder

Eksklusivt for kunder

Wales er tæt på avancement til ottendedelsfinalerne ved EM efter en 2-0-sejr over Tyrkiet.Waliserne har fire point efter to kampe og er sikker på at slutte mindst som nummer tre i gruppen, og det k...