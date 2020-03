Eksklusivt for kunder

Eksklusivt for kunder

2019 kastede fremgang af sig for tyske Volkswagen. Spredningen af coronavirus kan dog påvirke negativt i 2020.

Et stigende salg har sidste år været med til at løfte overskuddet hos den tyske bilfabrikant Volkswagen.Selskabet venter at kunne øge salget igen i 2020, også selv om spredningen af coronavirus er ...