Sundhedsembedsmænd i USA kalder virusudbrud på plejehjem i Virginia "et af de værste udbrud af corona".

42 beboere på et plejehjem i den amerikanske delstat Virginia har mistet livet efter et voldsomt udbrud af coronavirus på stedet. Mindst 127 ud af de i alt 163 beboere på Can...