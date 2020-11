Udkast viser, at alle ikke-nødvendige butikker i Østrig skal lukke i tre uger. Coronasmitte eksploderer.

Østrig gør sig klar til en omfattende nedlukning af samfundet for at få bremset smitten med covid-19. Det fremgår af et udkast, som nyhedsbureauet Reuters har læst. I stedet for den delvise nedlukn...