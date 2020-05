Eksklusivt for kunder

En effektiv vaccine kan være klar til januar, hvis alt går vel, siger Anthony Fauci, der peger på Remdesivir.

Midt i kapløbet om at finde en vaccine er lægemidlet Remdesivir "et vigtigt første skridt" i behandlingen af coronaviruspatienter nu og her. Samtidig er det ikke udelukket, a...