Udland Analyse: Danmarks F-16-jagere kan i Ukraine flyve direkte ind i en højspændt gråzone

Russisk ambassadør siger, at et ukrainsk angreb på Krim er et angreb på Rusland. Det øger risici ved flystøtte fra Vesten

Stort set intet er tilbage af Bakhmut i Donetsk-regionen, hvor opgøret også handler om, hvem der har den fulde kontrol over ruinbyen. Foto: Handout/AFP/Ritzau Scanpix Foto: Ritzau Scanpix