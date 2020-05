Eksklusivt for kunder

Eksklusivt for kunder

En fremrykning af skattelettelser for 4,5 milliarder kroner vil hjælpe den danske økonomi, mener Venstre.

Skattelettelser skal være med til at sparke gang i den danske økonomi, der er hårdt ramt af coronakrisen. Det mener Venstre, som er klar til at fremrykke skattelettelser for ...