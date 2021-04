Trine Bramsen har behandlet forsvarschef respektløst, mener Venstre, der vil løsrive Forsvaret fra ministerie.

Eksklusivt for kunder

Eksklusivt for kunder

Venstre mener, at statsminister Mette Frederiksen (S) og forsvarsminister Trine Bramsen har et så fast greb om Forsvaret, at det svækker dansk militær. Derfor ønsker Venstre ...