Yderligere åbning af Danmark hænger i en tynd tråd. Derfor vil Venstre se på ny hjælp til trængte erhverv.

Eksklusivt for kunder

Eksklusivt for kunder

Onsdag skal Folketingets partier for første gang efter sommerferien diskutere den fortsatte åbning af Danmark oven på forårets nedlukning for at inddæmme smitte med covid-19. ...