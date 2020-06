Eksklusivt for kunder

Det største oppositionsparti vil i beslutningsforslag lette de administrative byrder for foreningslivet.

Alment velgørende foreninger skal kunne tjene op til fem mio. kroner om året uden at betale skat. Og foreningerne skal samtidig fritages for alt for meget administrativt bøvl.Det er nogle af de i a...