Situationen i Afghanistan har vist, at man bør stemme om det danske forsvarsforbehold, mener V-formand.

Eksklusivt for kunder

Eksklusivt for kunder

Venstre vil hurtigst muligt have udskrevet folkeafstemning for at få afskaffet det danske forsvarsforbehold. Det siger Venstres formand, Jakob Ellemann-Jensen, ifølge Berling...