Det er nu et stort politisk flertal for at afskaffe reglen om træk i kontanthjælp uden 225 timers arbejde.

Venstre er parat til at suspendere 225-timers reglen for kontanthjælpsmodtagere under coronakrisen. Flere andre partier har ytret ønske om det samme og der er dermed nu et stort flertal i Folketing...