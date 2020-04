Det var Syriens luftvåben, der kastede sarin og klorin ned over landsbyen Lataminah i 2017, konkluderer OPCW.

Organisationen for Forbud mod Kemiske Våben (OPCW) bebrejder for første gang specifikt det syriske styre for et angreb med kemiske våben i provinsen Hama i 2017. Ifølge OPCW ...